KanAms`LCI startet stark ins neue Jahr

Der Leading Cities Invest (LC) hat zu Anfang des Jahres 2020 einen weiteren Immobilienverkauf erfolgreich abschließen können. Aus diesem Grund steigt der Anteilspreis vorübergehend um weitere 0,49 Euro auf 106,94 Euro, gültig zum 16. Januar 2020. Bereits zum Abschluss des Jahres 2019 hatte der Offene Immobilienfonds der KanAm Grund Group seine gute Performance auf 3,4 Prozent p.a. steigern können und sein Immobilienvermögen um fast 114 Prozent auf 600 Millionen erhöht. Bei der verkauften Immobilie handelt es sich um das Apart-Hotel Adagio Access in Brüssel, das mit seinen 110 Zimmern bis zum Jahr 2027 an Adagio, Teil der Accor-Hotelgruppe, vermietet ist. Der LCI hatte das Apart-Hotel Ende 2014 gekauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Laufe des Jahres 2019 hatte das Fondsmanagement in Frankfurt auch ein Ärztehaus und in München die deutsche Accor-Zentrale verkauft und insgesamt 14 Transaktionen geleistet. Insgesamt wuchs damit zum Jahreswechsel das Immobilienportfolio auf 30 Einzelimmobilien an 22 Standorten in 9 Ländern.