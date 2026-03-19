Historisches Laksegade Quartier
KanAm startet 50.000 m²-Revitalisierung am Kongens Nytorv
Mitten im historischen Zentrum Kopenhagens fällt der Startschuss für eines der spannendsten Revitalisierungsprojekte der dänischen Hauptstadt. Direkt am Kongens Nytorv entwickelt die KanAm Grund Group gemeinsam mit Thylander A/S das rund 50.000 m² große Laksegade Quartier neu. Wo einst ein bedeutendes Finanzzentrum lag, entsteht künftig ein lebendiger Mix aus Büros, Hotel, Einzelhandel und öffentlichen Räumen. Neben der Sanierung mehrerer Bestandsgebäude entstehen neue Handelsflächen sowie moderne Arbeitswelten.
Die KanAm Grund Group, dessen Auftraggeber ein Fondsvehikel eines deutschen Versorgungswerk ist, hatte das Areal im Jahr 2020 für ein Fondsvehikel eines deutschen Versorgungswerks erworben. Nach dem Auszug des früheren Langzeitmieters, der Danske Bank, wird das Gelände nun umfassend modernisiert und für eine nachhaltige Mischnutzung neu positioniert. Die städtebauliche Entwicklung wird von der KanAm Grund Group gemeinsam mit Thylander A/S umgesetzt, die in der vergangenen Woche bereits den Baustart durch die Beauftragung des Bauunternehmens NCC als Generalunternehmer bekannt gab [we reported].
Im ersten Bauabschnitt wird NCC fünf Bürogebäude und zwei Einzelhandelsflächen innerhalb des Blocks sanieren und neu gestalten. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Modernisierung der Gebäude unter sorgfältiger Bewahrung ihres historischen Charakters. Gleichzeitig sollen die alten Flächen aber um neue Gestaltungslösungen ergänzt werden – etwa durch verbesserte Raumklimasteuerung und erhöhte Barrierefreiheit, um den Bedürfnissen moderner Nutzer an diesem herausragenden Standort gerecht zu werden. Ziel ist es, historische Bausubstanz mit modernen, funktionalen und inspirierenden Arbeitsumgebungen zu verbinden.
„Mit dem Beginn der Bauarbeiten schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte dieses besonderen Stadtquartiers auf. Die Kombination aus architektonischem Erbe, zentraler Lage und der Chance, urbane Nutzungen verantwortungsvoll neu zu denken, macht dieses Projekt außergewöhnlich. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir hier ein lebendiges Stück Stadt, das Tradition und Zukunft zusammenführt“, erklärt Anthony G. Bull Diamond, Managing Director und Head of Investment and Asset Management Europe bei der KanAm Grund Group.
Ziel der Entwicklung ist es, das historische Erbe des Quartiers zu bewahren und zugleich neue Impulse für Arbeiten, Begegnung und städtisches Leben zu setzen. Behutsam restaurierte Architektur, moderne Energiekonzepte und eine vielfältige Nutzungsstruktur sollen das Areal wieder fest in das dynamische Stadtgefüge Kopenhagens integrieren.