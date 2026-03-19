KanAm startet 50.000 m²-Revitalisierung am Kongens Nytorv

Mitten im historischen Zentrum Kopenhagens fällt der Startschuss für eines der spannendsten Revitalisierungsprojekte der dänischen Hauptstadt. Direkt am Kongens Nytorv entwickelt die KanAm Grund Group gemeinsam mit Thylander A/S das rund 50.000 m² große Laksegade Quartier neu. Wo einst ein bedeutendes Finanzzentrum lag, entsteht künftig ein lebendiger Mix aus Büros, Hotel, Einzelhandel und öffentlichen Räumen. Neben der Sanierung mehrerer Bestandsgebäude entstehen neue Handelsflächen sowie moderne Arbeitswelten.

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