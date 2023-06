Nach dreizehn Jahren bei Deka Immobilien Investment wechselt Dimitar Dimitrov (38) als Associate Director in das Investment Management Europe-Team der KanAm Grund Group. Im Rahmen seiner neuen Position verantwortet er die Aktivitäten in den nordeuropäischen Ländern, insbesondere den An- und Verkauf von Objekten in Dänemark, Schweden und Finnland.

Fotos: KanAm Grund Group



