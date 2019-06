KanAm setzt nach Nizza auf Marseille

KanAm erweitert binnen sechs Wochen das Frankreich-Portfolio seines Leading Cities Invests erneut: Nach dem Kauf in Nizza investiert der Publikumsfonds in das Bürogebäude 300 Prado in Marseille. Hauptmieter ist der französische Energieversorger EDF, daneben befinden sich das weltweit tätige Prüfungs- und Beratungsunternehmen Mazars und Apria, ein Dachunternehmen verschiedener Versicherungsgesellschaften. Mit diesen drei Mietern ist das Gebäude vollvermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

