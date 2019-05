KanAm kauft in Paris und Edinburgh

Die KanAm Grund Group hat zwei Transaktionen in der schottischen Hauptstadt Edinburgh sowie nahe der französischen Hauptstadt Paris realisiert. Für das deutsche Versorgungswerk, die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, kaufte der Asset Manager eine gemischt genutzte Immobilie am St. Andrew Square in Edinburgh. Für einen institutionellen Fonds kaufte KanAm zudem das Bürogebäude L`Albero in Guyancourt nahe Paris.

