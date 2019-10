KanAm kauft Barcelona-Portfolio von Axa

Die KanAm Grund Group hat in Barcelona ein rund 21.000 m² umfassendes Portfolio aus insgesamt 7 Bürogebäuden für einen institutionellen Investor gekauft. Alle Gebäude sind an Generalitat de Catalunya, die politische Verwaltungsinstitution der Provinz Katalonien, vermietet und befinden sich in sehr zentralen Innenstadtlagen. Ein weiteres Objekt in Barcelona war zu Beginn der Woche für den offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest (LCI) erworben worden. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.

