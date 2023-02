KanAm Grund verstärkt Asset Management Germany

Brankica Davidovic

© KanAm Grund Group

Brankica Davidovic (41) ist seit Anfang Februar Associate Director/Co-Head of Asset Management Germany der KanAm Grund Group und verantwortet künftig gemeinsam mit Denis Brune das Asset Management der deutschen Assets sowie den geplanten Ausbau der Aktivitäten in diesen Bereichen.

.

Denis Brune ist als Associate Director/Co-Head of Asset and Property Management Germany bereits seit 2018 im Unternehmen. Beide berichten an Natalie Bialas, Director Head of Investment and Asset Management Germany.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Brankica Davidovic als Co-Head für unser Team gewinnen konnten. Sie wird sich schwerpunktmäßig um das Thema Vermietung kümmern, während Denis Brune den Fokus auf die Themen Verwaltung und Dienstleistersteuerung legen wird. Die interne Aufgabenteilung geht mit den wachsenden Aufgaben und Anforderungen einher. In den letzten Jahren ist sowohl unser Immobilienbestand als auch die Anzahl an Asset und Property Management-Mandaten gestiegen. Der Anteil des Deutschlandportfolios macht rund 40 Prozent des verwalteten Vermögens aus und ist damit der größte stand-alone Markt der Unternehmensgruppe. Um interne Prozesse und Abläufe im Sinne unserer Anleger und Geschäftspartner möglichst schnell und effizient gestalten zu können, haben wir im Oktober 2020 die Bereiche Asset Management Germany und Investment Management Germany zusammengelegt. Zusätzlich haben wir uns seither personell enorm verstärkt“, erläutert Natalie Bialas.



Brankica Davidovic verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor. Zuletzt war sie als Vice President im Bereich Commercial Asset Management & Leasing bei der Corestate Capital Group beschäftigt. Darüber hinaus war sie Co-Founder & Managing Partner eines Fintech-Start-Ups für Commercial Peer-to-Peer Financing. Weitere Stationen waren u.a. die Barings Real Estate Advisers GmbH, wo Davidovic als Director Real Estate Leasing schwerpunktmäßig für die Bereiche Vermietung und Asset Management sowie Separate Accounts und Asset Management-Mandate zuständig war. Zudem war sie u.a. als Head of Letting bei der HIH Gmbh tätig und als Senior Consultant bei Knight Frank GmbH & Co. KG sowie bei der Savills Immobilien Beratungs GmbH. Brankica Davidovic hat das Real Estate Executive Program „Immobilienökonom IREBS“ an der International Real Estate Business School University of Regensburg erfolgreich absolviert und hat einen Executive Master of Science in Real Estate.