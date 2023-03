KanAm Grund steigert Immobilienvermögen erneut

Die KanAm Grund Group konnte das verwaltete Immobilienvermögen im vergangenen Jahr abermals steigern. Die Assets under Management betrugen zum Jahresende 7,09 Milliarden Euro, was einem prozentualen Wachstum von rund 5 Prozent gegenüber 2021 entspricht.

Sowohl im Publikums- als auch im Spezialfondsbereich konnte die KanAm Grund Group positive Mittelzuflüsse verzeichnen, ein Transaktionsvolumen von insgesamt über eine halbe Milliarde Euro bewegen und Erfolge bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erzielen. Darüber hinaus hat der Immobilienspezialist im vergangenen Jahr unmittelbar auf das durch den Kriegsbeginn und die Zinswende geänderte Marktumfeld reagiert.



„Im Sinne unserer Investoren haben wir unsere Wachstumsstrategie um verschiedene Defensivmaßnahmen ergänzt. So wurden sich bietende Investitionsmöglichkeiten nur selektiv für die Nutzungsarten Büro und Logistik wahrgenommen und insgesamt sieben Objekte erworben. Zudem konnten Marktchancen erfolgreich genutzt und zwei Gebäude aus dem Immobilienbestand verkauft werden„, sagt Hans-Joachim Kleinert, Founding Partner der KanAm Grund Group.



„Mit dem Erwerb von drei Objekten in Finnland, Deutschland und Österreich für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Leading Cities Invest konnten wir das Portfolio weiter ausbauen und zugleich den Logistikanteil erhöhen sowie mit dem neuen Standort Österreich breiter diversifizieren. Auch für vorhandene Kapitalzusagen und Club Deals im Spezialfondsbereich konnten wir geeignete Objekte erwerben“, ergänzt Olivier Catusse, Managing Partner der KanAm Grund Group.



Darüber hinaus hat die KanAm Grund Group neue Asset Management- und Property Management-Mandate gewonnen sowie Immobilienfinanzierungen in Höhe von 774,5 Millionen Euro arrangiert. Auch die Asset Management-Aktivitäten wurden verstärkt. Nach strikten Nachhaltigkeitskriterien wurden u.a. Refurbishment-Maßnahmen bei diversen Objekten umgesetzt. Dadurch konnte einerseits deren Energieeffizienz optimiert werden, andererseits wurde die Aussicht auf steigende Mieteinkünfte erhöht. In 2022 konnten rund 66.000 m² Fläche für eine Jahresmiete von rund 15,6 Millionen Euro vermietet werden.