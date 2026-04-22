KanAm Grund realisiert Vollvermietung im „35 Marbeuf“ Paris

Nach der erfolgreichen Repositionierung und umfassenden Modernisierung des Gebäudes „35 Marbeuf“ hat die KanAm Grund Group die Pariser Büroimmobilie vollständig und langfristig an ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen vermietet und damit eine Vollvermietung zu einem Spitzenmietniveau im Pariser Central Business District erzielt. Das komplett modernisierte Gebäude bietet rund 2.800 m² Fläche im Herzen des prestigeträchtigen „Goldenen Dreiecks“ der französischen Hauptstadt.

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