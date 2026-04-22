Führender Finanzdienstleister
KanAm Grund realisiert Vollvermietung im „35 Marbeuf“ Paris
Nach der erfolgreichen Repositionierung und umfassenden Modernisierung des Gebäudes „35 Marbeuf“ hat die KanAm Grund Group die Pariser Büroimmobilie vollständig und langfristig an ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen vermietet und damit eine Vollvermietung zu einem Spitzenmietniveau im Pariser Central Business District erzielt. Das komplett modernisierte Gebäude bietet rund 2.800 m² Fläche im Herzen des prestigeträchtigen „Goldenen Dreiecks“ der französischen Hauptstadt.
Das ursprünglich im Jahr 1880 im klassischen Haussmann-Stil errichtete Gebäude wurde von der KanAm Grund Group im Auftrag eines norddeutschen Pensionsfondsmanagers für einen Immobilien-Spezialfonds erworben. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude in eine hochwertige Büroimmobilie umgewandelt, die historischen Charme, modernste Infrastruktur und nachhaltiges Design harmonisch miteinander verbindet.
Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem in Paris ansässigen Architekturbüro Studio Vincent Eschalier realisiert wurde, bewahrt die historische Substanz des Gebäudes und integriert zugleich modernste Gebäudetechnik sowie ein zukunftsorientiertes Nachhaltigkeitskonzept. Die sorgfältig restaurierte Immobilie bietet flexible Bürogrundrisse über sieben Etagen in erstklassiger Lage im sogenannten „Goldenen Dreieck“, nur wenige Schritte von der Avenue des Champs‑Élysées, der Avenue George V und der Avenue Montaigne entfernt.
Nach der Revitalisierung erfüllt „35 Marbeuf“ höchste architektonische, technische und ESG‑Standards und strebt die Zertifizierungen BREEAM „Very Good“ und WiredScore „Silver“ an.
„Die Vollvermietung im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags unterstreicht den Erfolg unserer Development-Strategie und die anhaltend starke Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in den führenden europäischen Märkten. Mit „35 Marbeuf“ ist es uns gelungen, ein historisches Pariser Wahrzeichen behutsam in einen modernen Arbeitsplatz zu verwandeln – unter Wahrung nachhaltiger Standards und des architektonischen Erbes im Pariser Central Business District“, sagt Anthony G. Bull-Diamond, Managing Director und Head of Investment & Asset Management Europe.