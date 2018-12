Die KanAm Grund Gruppe hat in den letzten zwei Wochen drei Deals abgeschlossen. In München konnte der Fondsmanager Für ihren Immobilienfonds Fokus Süddeutschland, der sich an institutionelle Investoren richtet, zwei weitere Objekte in München erwerben, während die Tochter KanAm Grund REAM für

[…]