KanAm Grund kauft das Bürogebäude South Crystal in Brüssel

Die KanAm Grund Group hat in der belgischen Hauptstadt Brüssel für einen Immobilien-Spezialfonds das Bürogebäude South Crystal erworben. Das neungeschossige Objekt mit einer vermietbaren Fläche von rund 7.300 m² liegt südöstlich der Innenstadt im South District-Teilmarkt Brüssels in der Avenue Fonsny Ecke Rue de Russie direkt gegenüber vom Haupteingang zum bekannten Südbahnhof. Hauptmieter ist die Infrabel S.A., eine zu nahezu 100 Prozent vom Staat gehaltene Gesellschaft, die das belgische Schienennetz baut, betreibt und instand hält. Das EPC (Energy Performance Certificate) für das Gebäude wurde vom Verkäufer, dem belgischen Versicherungskonzern Ethias, gerade um 15 Jahre verlängert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

