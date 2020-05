Die KanAm Grund Group hat sich mit dem North 4 in Edinburgh das 14. Objekt für ihren Fonds KanAm Grund European Cities gesichert. Der Fonds wurde speziell für eine norddeutsche Pensionskasse aufgelegt und an ist an 8 Standorten in Deutschland, Spanien, Belgien, Großbritannien, Frankreich und Irla

Fotos: KanAm Grund Group



[…]