KanAm Grund Group kauft das TWO in Wiesbaden

Die KanAm Grund Group ist nun in allen drei Landeshauptstädten der südlichen Bundesländer investiert. Das Unternehmen hat in Wiesbaden das Bürogebäude TWO (The Wiesbaden Office) für den institutionellen Fokus Süddeutschland Fonds gekauft. Das TWO, im Jahr 2018 fertiggestellt und mit dem LEED-Zertifikat in Gold für Nachhaltigkeit ausgezeichnet, hat einen H-förmigen Grundriss mit einer vermietbaren Fläche von rund 16.350 m² sowie 202 Außen- und 143 Tiefgaragenstellplätzen. Hauptmieter ist das Ingenieurunternehmen Julius Berger International GmbH, das rund 75 Prozent der Fläche langfristig angemietet hat. Verkäufer der Immobilie sind die Gateway Real Estate AG Tochtergesellschaft Development Partner und DDC/KPE Projektentwicklung.

