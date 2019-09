KanAm Grund German Development Fonds und CV RE shoppen in Augsburg

Der KanAm Grund German Development Fonds und die CV Real Estate AG machen erneut gemeinsame Sache. Nach dem Erwerb des Münchner Bürokomplexes „Da Vinci Campus“ [wir berichteten] will der Fonds nun auf den ehemaligen Ladehöfen am Augsburger Hauptbahnhof ein Büro- und Hotelgebäude mit Boardinghaus, Einzelhandels- und Gastroflächen verwirklichen und erwarb dafür in einem Joint Venture mit der CV Projektentwicklung, die erst vor wenigen Tagen an der Ladehofstraße ein Entwicklungsgrundstück erworben hatte [wir berichteten], nun ein aus zwei Baufeldern bestehendes, fast 4000 m² großes Grundstück, ebenfalls auf dem Areal der ehemaligen Ladehöfe. Verkäufer ist auch in diesem Fall Aurelis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Grundstück liegt im Bereich des Inneren ehemaligen Ladehofs des Augsburger Hauptbahnhofes. Die Ladehöfe sind eines der letzten bedeutenden Entwicklungsareale im innerstädtischen Bereich von Augsburg. Auf dem ehemaligen Bahngelände entsteht ein neues Stadtviertel, das Wohnen, Gewerbe und Hotel-Nutzung vereint. Ein Antrag auf Bauvorbescheid wurde gestellt. Der Baustart ist für den Sommer 2020 vorgesehen.



Bei der Zusammenarbeit finanziert der German Development Fonds den Ankauf der Projekte und stellt das benötigte Eigen- und Mezzanine-Kapital zur Verfügung. Die CV Real Estate AG übernimmt die Finanzierung und Projektentwicklung und betreut das Projekt technisch sowie baurechtlich. Die KanAm Grund Real Estate Asset Management GmbH & Co. KG ist als Investment Advisor tätig. Ziel ist es, die Immobilien nach der endgültigen Konzeptionierung an institutionelle Investoren zu verkaufen.



Der erst im vergangenen Jahr 2018 aufgelegte neue German Development Fonds der KanAm Grund Group [wir berichteten] investiert in Zusammenarbeit mit etablierten Projektentwicklern in Wohnen, Studenten-Wohnheime, Serviced Apartments und Büros. Die LRI Group hat die Fondsadministration als AIFM-Manager übernommen. Als Zielgröße für das Investitionsvolumen werden über 700 Millionen Euro angestrebt. Der Investmenthorizont liegt bei rund drei Jahren. Die bereits bestehende Investorenbasis kommt aus dem Bereich Family Offices.