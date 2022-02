Die KanAm Grund Group hat eine Niederlassung in Madrid eröffnet. Mit nunmehr aktuell drei neu gegründeten Niederlassungen in Madrid, London und Dublin sowie den Büros in Paris und Luxemburg wird der Ausbau einer europaweiten Plattform und der Aufbau eines dezentralen Asset Managements bei der KanAm Grund Group weiter vorangetrieben.

