KanAm Group fokussiert institutionelle Anleger

Die Frankfurter KanAm Grund Group hat bis zum Jahresende 2016 die Auflösung des weitgehend publikumsorientierten KanAm Grundinvest bis auf 5 Prozent des Immobilienvermögens fast vollständig vollzogen. Lediglich vier Immobilien aus dem Portfolio des Fonds verblieben am Jahresende 2016 und gingen an die Depotbank. Seit seiner Auflage bis zur Auflösung und Übergang an die Depotbank weist der Fonds laut des Fondsmanagements eine Wertentwicklung von rund 39 Prozent auf. Die offizielle Übergabebilanz wird für das Ende des 1. Quartals 2017 vorbereitet.

.

Im Rahmen der Unternehmensentwicklung hat die KanAm Grund Group in 2016 in sieben europäischen Ländern Immobilien im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Euro zumeist für institutionelle Kunden und Fonds, aber auch für den eigenen Privatanlegerbereich in Frankfurt und München, gekauft. Zugleich konnten europaweit und in Kanada Verkäufe mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro abgeschlossen werden sowie 70.000 m², meist Büroflächen, vermietet werden, die Hälfte davon waren Neuvermietungen.



Ins neue Jahr 2017 startet die KanAm Grund Group mit rund 3,6 Milliarden Euro Asset under Management (AuM), von denen inzwischen fast 2/3 dem institutionellen Bereich zuzurechnen sind, also in eigenen institutionellen Immobilienfonds verwaltet werden oder bei denen im Drittgeschäft das Asset Management angeboten wird. Die KanAm Grund Group nahm im Jahresverlauf an 24 öffentlichen Bieterverfahren teil, sei es für das eigene Portfolio als auch stellvertretend für Kunden, aber initiierte in den weltweit schwierigen Immobilienmärkten erfolgreich Asset-Käufe auch off market. Neben der Wertsteigerung der einzelnen Portfolien schüttete die KanAm Grund Group an jedem Arbeitstag an Privatanleger und institutionelle Investoren über 4 Millionen Euro aus beziehungsweise insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr.