KanAm Europe Select kauft Londoner Princes Court

Princes Court

Die KanAm Grund Group investiert zum zweiten Mal in sechs Monaten für ihren KanAm Europe Select in London. Das Büroinvestment „Princes Court“ liegt im traditionellen Zentrum der Londoner City direkt neben der Bank of England und nur rund 400 Meter von der London Wall entfernt. Über den Kaufpreis für das 8-geschossige Bürogebäude wurde Stillschweigen vereinbart.

Kanam setzt bei ihrer neuen Akquise auf den Finanzsektor: Die City of London ist mit 37 Prozent der weltweiten Devisenbörse und rund 4,3 Mio. Beschäftigten eines der weltweit führenden Zentren der globalen Finanz- und Versicherungswirtschaft. Der Vermietungsumsatz in der „City“ von London ist im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum 10-Jahresdurchschnitt um zirka 18 Prozent gestiegen. Nachfrage nach Mietflächen bestand vor allem bei Versicherungen und Finanzinstituten, welche 20 Prozent des Flächenumsatzes erwirtschafteten. Auch nach der Brexit-Abstimmung zeigte der Büroflächenmarkt hier eine große Belastbarkeit und lag in 2017 mit 27 Prozent über dem 10-Jahresdurchschnitt. In diesen Mix passen auch die Mieter des Princes Court, bei denen es sich um sieben unterschiedliche internationalen Unternehmungen aus der Finanzdienstleistungs-Branche handelt wie der Bank of China, der koreanischen Kookmin Bank Co. Ltd., der Turkiye Is Bankasi AS (der größten Bank der Türkei) bis hin zu amerikanischen oder britischen Investment- und Börsenhandelsunternehmen wie der Sun Trading International Ltd., der Hudson River Trading Europe Ltd. oder der SVS Securities Plc.. Das Gebäude wurde zuletzt 1996 umfangreich saniert.