Die KanAm Grund Group erweitert ihr Dienstleistungsangebot und bietet die Möglichkeit, in Projektentwicklungen zu investieren oder umfassende Repositionierungen im Bestand durchzuführen. Zur Gewährleistung eines optimierten Marktzugangs zum europäischen Ausland, wird die Gruppe nunmehr auch im Bereich Development aus ihrer neuen Niederlassung in London aktiv. Projektentwicklungen in Deutschland, insbesondere für den

[…]