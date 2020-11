Kanadische BentallGreenOak startet weiteres spekulatives Logistikprojekt

BentallGreenOak ist mit einem weiteren spekulativen Neubau in Deutschland an der Startlinie. Der nordamerikanische Immoblieninvstor hat ein 72.000 m² großes Grundstück im Paderborner Industriegebiet Mönkeloh von einem privaten Eigentümer erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Oktober 2019 investierte BentallGreenOak bereits nahe Kassel in einen spekulativen 16.000 m² großen Neubau [wir berichteten]. Das Investitionsvolumen für den Neubau in Remsfeld, der planmäßig im Sommer fertigstellt wurde, lag bei 17 Mio. Euro.

