Kamp-Lintfort: Logport IV auf dem Weg zum E-Commerce-Hot Spot

Rund sieben Monate nachdem die ersten Bagger angerückt sind, marschiert das Logistikareal Logport IV in Kamp-Lintfort zielstrebig seiner Bestimmung entgegen – sich als neuer, bedeutender Hot Spot für den E-Commerce-Handel nicht nur im Ruhrgebiet zu etablieren. Nach der Rohbau-Fertigstellung der 58.000 m² großen Logistikimmobilie für den europaweit agierenden Onlinehändler Chal-Tec, vermeldet auch die Steinhoff International Holdings, die über ihre Tochter Global Warehouse ebendort 55.000 m² Lagerkapazitäten errichten lässt, ein ready-to-go noch in diesem Jahr. Über das neue Zentrum direkt am Autobahnzubringer B 528 sollen sowohl regional als auch bundesweit Möbel- und Einrichtungsgegenstände vertrieben – und besonders die E-Commerce-Aktivitäten des Möbeldiscounters „Poco“ nachhaltig unterstützt – werden.

Wesentlich für die Ansiedelung war nach Aussage von Hans-Ulrich Bussas, Geschäftsführer der Kappa Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, Investorengesellschaft der Steinhoff-Gruppe, die unmittelbare Nähe zum Duisburger Hafen. „Die Containeranlieferung und -abwicklung für unser neues Logistikzentrum erfolgt künftig ausschließlich über den Duisburger Hafen, der optimal an alle relevanten Seehäfen und Güterverteilzentren in Europa angebunden ist. Damit kann die Effizienz der Prozessketten erheblich gesteigert werden.“ Ein Standortvorteil, den die Logport Ruhr GmbH, ein Joint Venture der Duisburger Hafen AG und der RAG Montan Immobilien GmbH, als Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft des rund 30 Hektar großen Geländes des ehemaligen RAG-Kohlelagers von Anbeginn an ausgelobt hat.



Das Steinhoff-Logistik-Zentrum wird vor allem für die Tochter Poco-Möbeldiscount genutzt werden. Die Bergkamener werben mit einer 90prozentigen Warenverfügbarkeit und wollen vor diesem Hintergrund ihr Online-Geschäft massiv ausweiten. Zusätzlich zu Kamp-Lintfort werden hinter der Zentrale in Bergkamen aktuell 15.000 m² „E-Commerce-Lager“ gebaut. Und: Geschäftsführer Thomas Stolletz sucht Plätze für weitere Regionalläger, „um den Warenfluss vernünftig zu steuern.“