Kamen: Garbe startet GroÃŸprojekt fÃ¼r Logistik und Produktion

Garbe Industrial entwickelt in Kamen eine neue Gewerbeimmobilie mit 18.700 mÂ² FlÃ¤che fÃ¼r Lager, Distribution, Produktion und BÃ¼ros. Der Neubau entsteht auf einem 27.300 mÂ² groÃŸen GrundstÃ¼ck an der Henry-Everling-StraÃŸe nahe dem Kamener Kreuz. Die Fertigstellung ist fÃ¼r Q3 2026 geplant.

.