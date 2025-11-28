Neubauprojekt im Ruhrgebiet
Kamen: Garbe startet GroÃŸprojekt fÃ¼r Logistik und Produktion
Garbe Industrial entwickelt in Kamen eine neue Gewerbeimmobilie mit 18.700 mÂ² FlÃ¤che fÃ¼r Lager, Distribution, Produktion und BÃ¼ros. Der Neubau entsteht auf einem 27.300 mÂ² groÃŸen GrundstÃ¼ck an der Henry-Everling-StraÃŸe nahe dem Kamener Kreuz. Die Fertigstellung ist fÃ¼r Q3 2026 geplant.
Garbe Industrial errichtet im nordrhein-westfÃ¤lischen Kamen (Kreis Unna) eine neue Multifunktionsimmobilie fÃ¼r Gewerbe, Produktion, Lagerung und Distribution. Das Objekt entsteht auf einem rund 27.300 mÂ² groÃŸen GrundstÃ¼ck und ist mit einer GesamtflÃ¤che von 18.700 mÂ² geplant. Nachdem die Baugenehmigung bereits vorliegt, soll mit den Bauarbeiten in KÃ¼rze begonnen werden. Das Investitionsvolumen belÃ¤uft sich auf rund 28,5 Millionen Euro.
Das GrundstÃ¼ck liegt im Gewerbegebiet an der Henry-Everling-StraÃŸe in Sichtweite der Aâ€¯1. Sie verbindet die Metropolregion Hamburg mit dem GroÃŸraum KÃ¶ln und zÃ¤hlt zu den wichtigsten Nord-SÃ¼d-Achsen in Deutschland. Die Anschlussstelle Kamen-Zentrum ist innerhalb von vier Minuten erreichbar. Von dort sind es Ã¼ber die Aâ€¯1 sechs Kilometer bis zum Kamener Kreuz mit Ãœbergang zur Aâ€¯2 Oberhausenâ€“Berlin.
â€žDie zentrale Lage an einem der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands macht den Standort zu einem besonders gefragten Zentrum fÃ¼r Unternehmen, die Waren effizient bewegen und verteilen wollenâ€œ, betont Frank Soppa, Regionalleiter Projektentwicklung West bei Garbe Industrial. â€žEin solches FiletstÃ¼ck im Ã¶stlichen Ruhrgebiet ist eine Seltenheit und wir sind sehr glÃ¼cklich darÃ¼ber, dass an diesem herausragenden Standort ein Objekt mit groÃŸem Potenzial entsteht.â€œ
Auf dem GrundstÃ¼ck ist eine Immobilie mit rund 16.500 mÂ² HallenflÃ¤che geplant. Hinzu kommen 500 mÂ² BÃ¼ro- und SozialflÃ¤chen sowie 1.700 mÂ² Mezzanine. Der Neubau soll mit 17 ÃœberladebrÃ¼cken und zwei ebenerdigen Sektionaltoren ausgestattet werden. Auf dem AuÃŸengelÃ¤nde sind StellplÃ¤tze fÃ¼r 30 Pkw und drei Lkw vorgesehen. Das Objekt eignet sich sowohl fÃ¼r kontraktbasierte und distributionsorientierte Dienstleistungen als auch fÃ¼r Gewerbe und Produktion.
â€žDie Projektentwicklung erfolgt perspektivisch. Mit potenziellen Interessenten sind wir bereits im GesprÃ¤châ€œ, fÃ¼hrt Soppa weiter aus. Die bisherigen Marktanalysen im Rahmen der Standortentscheidung stimmen ihn zuversichtlich: â€žWir gehen davon aus, dass die Immobilie noch wÃ¤hrend der Bauphase voll vermietet sein wird.â€œ Die Fertigstellung ist fÃ¼r das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
FÃ¼r das Objekt strebt Garbe Industrial eine Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Die Beheizung erfolgt mithilfe von LuftwÃ¤rmepumpen; auf den Einsatz fossiler EnergietrÃ¤ger wird verzichtet. Zudem soll auf der gesamten DachflÃ¤che eine Photovoltaikanlage installiert werden.
Das Maklerunternehmen Immolox aus Frankfurt hat den GrundstÃ¼ckskauf vermittelt.