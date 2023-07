Die Kaldox Management GmbH vermietet rund 2.750 m² Lagerfläche in Hamburg-Veddel. Neuer Mieter der Flächen in der Billstraße 180 ist die Circular Carbon GmbH, die innerhalb kürzester Zeit neue Lagerflächen in der Nähe ihres Produktionsstandortes benötigte. Innerhalb von nur zwei Wochen wurden auf Vermittlung von Avison Young passende Flächen gefunden.

Fotos: Avison Young



[…]