Kaldox errreicht die Vollvermietung in zwei seiner Logistikobjekte. Ein neuer langfristiger Mietvertrag wurde in Bad Oldesloe unterzeichnet. Hier mietet ein international tätiger Logistikdienstleister am Rögen 19-27 knapp 11.000 m² Logistikfläche. Der andere Abschluss wurde mit über 9.000 m² in dem kürzlich erworbenen City-Logistikobjekt in der Werner-Siemens-Straße 63 in Hamburg-Billbrook #link(121833,wir

[…]