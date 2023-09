Kajima baut modernes Logistikzentrum in Magdeburg

Die geplante Intel-Ansiedlung [wir berichteten] übt eine hohe Anziehungskraft aus: Kajima hat ein 77.000 m² großes Grundstück auf der grünen Wiese in Magdeburg erworben. Die strategische Akquisition ebnet den Weg für die Entwicklung eines neuen, nachhaltigen Logistikgebäudes mit einer Fläche von 32.000 m² und stellt neben anderen Standorten in Hamburg und Dortmund das dritte Logistikprojekt von Kajima in Deutschland dar.

.

Das Projekt wird nach einem hohen Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und strebt eine DGNB Gold-Zertifizierung an. Hierzu gehören Solarzellen auf dem Dach, energieeffiziente LED-Beleuchtung, fossilfreie Heizung über Wärmepumpen, begrünte Dächer, Fahrradabstellplätze sowie eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2024 geplant.



Der Standort Magdeburg ist gut an die Autobahnen A2 und A14 angebunden, was schon in der Vergangenheit zu Ansiedlungen von Samsung, Amazon, DPD, DHL, Dascher und Hermes führte. Nach der jüngsten Ankündigung von Intel und der deutschen Regierung, dort eine 30-Milliarden-Euro-Produktionsstätte zu errichten, hat die Stadt auch starke Wachstumsaussichten [wir berichteten].



Laut Lucas Kester, Investment Manager bei Kajima, zielt die strategische Akquisition in Magdeburg darauf ab, mehr hochwertige, nachhaltige Flächen auf einem Markt mit begrenztem Angebot und zunehmend hohen ESG-Standards der Nutzer zu schaffen. Allein in der Region Magdeburg herrscht ein erheblicher Mangel an modernen Logistikflächen, und der aufstrebende deutsche Markt bietet eine große Chance für eine weitere Expansion.