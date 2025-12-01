Kaiserslautern: Zoll bezieht Neubau

Nach nur 18 Monaten Bauzeit hat die OBG Gruppe das neue Zoll-Gebäudeensemble im Gewerbe- und Dienstleistungspark Europahöhe an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergeben. Das Projekt wurde von der Sparkasse Kaiserslautern initiiert und setzt mit Holzhybridfassade und Vorfertigung auf nachhaltige Bauweise.

.

„Die Fertigstellung ist für uns und die Region ein Meilenstein, der einer optimalen Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken ist. Nun freuen wir uns auf den baldigen Einzug des Zolls“, sagt Michael Pfleger, Bereichsleiter Vorstandsstab der Sparkasse Kaiserslautern. „Die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Kaiserslautern hat sich bewährt, wie am Beispiel des Gebäudekomplexes für den Zoll einmal mehr deutlich wird. Besonders unser innovativer Ansatz mit umfänglicher Vorfertigung hat sich in der Praxis mehr als bewährt und den reibungslosen, effizienten Bau ermöglicht“, sagt Michael Härer, Geschäftsführer der OBG.



Der Neubau bietet eine Gesamtmietfläche von knapp 9.200 m² zuzüglich eines Parkdecks mit rund 900 m² und 64 Stellplätzen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat für den Zoll das gesamte Objekt angemietet, der inzwischen seine Kartons am Einsiedlerhof gepackt hat. Künftiger Bauherr des Projekts mit einem Investitionsvolumen von mehr als 25 Millionen Euro ist eine Projektgesellschaft der Sparkasse Kaiserslautern.



Die zügige und planmäßige Fertigstellung – Baubeginn war im April 2024 – basiert auf einem hohen Grad an Vorfertigung. Alle Gebäude wurden in Stahlbeton-Skelettbauweise mit einer Holzhybridfassade in Form einer vorgehängten Fassade errichtet. Die Fassadenelemente einschließlich der Fenstermontage wurden vorgefertigt. Gleiches gilt für aussteifende Stahlbetonwände an den Giebelseiten sowie einen aussteifenden Treppenkern. Über die nutzungsspezifischen Anforderungen hinaus erfüllen die Gebäude den KfW-40-Energieeffizienzstandard und wurden gemäß den Kriterien für eine DGNB-Silber-Zertifizierung geplant und realisiert.



„Aufgrund der avisierten Nutzung bestehen besondere Anforderungen an die Gebäude: Sowohl Fassade inklusive Fenster als auch Wände müssen Einbruch- und Durchschusssicherheit gewährleisten. Zu den Anforderungen gehörte zudem die Ausführung spezieller Haftraumzellen“, sagt Nico Melzer, verantwortlicher Projektleiter der OBG.



Bereits Mitte 2025 hatte die OBG auf einem angrenzenden Grundstück den Gebäudekomplex „Smart Office“ mit rund 6.400 m² Mietfläche fertiggestellt und an die Projektgesellschaft der Sparkasse Kaiserslautern übergeben [wir berichteten]. Beide Projekte wurden durch die Stadt Kaiserslautern initiiert und sind Teil der Erweiterung des etablierten Gewerbegebiets PRE-Park auf einem vormals militärisch genutzten Areal. Die Ansiedlung innovativer Unternehmen aus den Bereichen Kommunikations- und Informationstechnologie sowie die Nähe zur Universität stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit Kaiserslauterns als Standort für Forschung und Entwicklung.