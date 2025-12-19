Kaiserslautern: Deutsche Reihenhaus mit Wohnpark in den Startlöchern

Am Weißdornweg entsteht mit dem Wohnpark „Alte Stadtgärtnerei“ ein neues Quartier. Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Familien und setzt auf ein vollständig regeneratives Energiekonzept.

.

Die Deutsche Reihenhaus AG baut ein weiteres Stadtquartier in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern. Auf einem 2.900 m² großen Grundstück am Weißdornweg entstehen im Wohnpark „Alte Stadtgärtnerei“ 13 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise. In das Projekt investiert das Unternehmen 4,3 Millionen Euro.



Das Quartier wird auf Basis eines vollständig regenerativen Energiekonzepts realisiert, das Photovoltaikanlagen und Wärmepumpentechnologie kombiniert. Die Wohngebäude werden nach den Vorgaben des KfW-Programms Effizienzhaus 55 (EH55) errichtet.



„In Kaiserslautern fehlen bezahlbare Wohnungen, vor allem im Eigentumsbereich. Wir freuen uns daher ganz besonders, in der Stadt, in der unser Unternehmen vor rund 25 Jahren gegründet wurde, vor allem jungen Familien ein Angebot für ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Eigenheim machen zu können“, so Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Zum Verkauf stehen 13 Häuser „120 m² Wohntraum“ mit einem Startpreis ab 329.990 Euro inklusive Grundstück für ein Reihenmittelhaus.



Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich zur Jahresmitte 2026. Ende 2027 soll das Quartier komplett fertiggestellt sein.