Kaiser's Tengelmann ist Geschichte - steigen jetzt die Preise?

Die Vita von Kaiser's Tengelmann ist beendet: Seit dem Jahreswechsel gehören die übriggebliebenen rund 400 Filialen der ehedem selbständigen Discountkette (samt Zentrale, Fleischwerken und angegliederter Logistik) offiziell zum Edeka-Imperium. Die Hamburger werden bis Ende März sukzessive - wie in der Schlichtung nach dem dramatischen Gezerre um die Kette vereinbart - rund 60 Filialen - schwerpunktmäßig in Berlin - an den Konkurrenten Rewe abtreten [Rewe und Edeka: Finale Einigung über Kaiser's Tengelmann]. Während dieses Procedere von beiden Unternehmen aktuell bestätigt wird, überrascht die vorwegnehmende Einschätzung des Präsidenten des Bundeskartellamtes: Andreas Mundt erklärte in einem Interview mit der Rheinischen Post, dass die neue Konfiguration auf dem Lebensmittelmarkt durchaus Anlass zur Sorge über bevorstehende Preissteigerungen gebe.

Wörtlich wies der oberste Kartellwächter daraufhin, dass mit dem Wegfall „des Größten unter den Kleinen“ auch ein Korrektiv gegenüber der Marktmacht der Big Four außer Funktion sei. Die vier Filialketten Edeka, Rewe, Aldi und Lidl (Schwarz-Gruppe) hätten schon jetzt rund 85 Prozent des Lebensmittel-Einzelhandels unter ihrer Kontrolle; in manchen Stadtteilen würden sie nun quasi Monopolstatus erreichen, was - zu Ende gedacht - durchaus zu Lasten der Kunden gehen könne. Auch die Position der Hersteller könnte geschwächt werden, da die Abhängigkeiten nun noch größer seien. Die konkreten Warnungen des Kartellamtes verwundern gleichwohl ein wenig, als dieses doch eigentlich zwei Augen darauf haben sollte, eine weitere Wettbewerbsverzerrung zu unterbinden.



Rein optisch wird Kaiser's Tengelmann allerdings nicht mit einem Streich hinfort gewischt: Die Umstellung und Umfirmierung der Dependancen wollen Edeka und Rewe nach übereinstimmendem Bekunden ohne überstürzte Eile angehen. Rewe hat zudem mitgeteilt, zunächst die interne Kommunikation und die Kassensysteme mit der Software des Kölner Konzerns harmonisieren zu wollen, bevor eine offizielle Umflaggung vorgenommen werde. Beide Parteien dürften sich allerdings in Berlin besonders beeilen, weil dort eben auch beide präsent sind.



Mit Kaiser's Tengelmann wird - nach einer der schlagzeilenträchtigsten Schlacht um Standorte und Arbeitsplätze der letzten zwei Jahre - ein weiterer, traditionsbehafteter Eintrag im deutschen Einzelhandelsregister getilgt. Der Tote wird neben Praktiker, Max Bahr und Schlecker beerdigt.