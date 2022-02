Kai-Uwe Ludwig verlässt 6B47

Als Vorsitzender der Geschäftsführung der 6B47 Germany GmbH und Mitglied des Vorstands der 6B47 Real Estate Investors AG lässt Ludwig seinen Vertrag auslaufen und verlässt das Unternehmen nach sieben Jahren Ende Juni 2022.

.

„Die strategische Entscheidung, weiter am deutschen Markt zu wachsen und unsere drei Firmenstandorte weiter auszubauen, bleibt weiterhin bestehen“, so Sebastian G. Nitsch, CEO der 6B47 Real Estate Investors AG, der Ludwigs Agenden für Deutschland zusätzlich übernehmen wird.



Künftig wird die Ländergesellschaft in Deutschland von einem Geschäftsführungs-Duo geleitet: Anton T. Schöpkens, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, bleibt unverändert als Teil des Management-Teams bestehen. Die zweite Position wird demnächst neu besetzt werden.