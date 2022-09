Kai-Uwe Ludwig beteiligt sich als Managing Partner an Blackster

Der frühere Vorstand der 6B47 Real Estate Investors AG und ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung der 6B47 Germany GmbH, Kai-Uwe Ludwig, hat den Projektentwickler Blackster Real Estate GmbH ins Leben gerufen.

.

Das Unternehmen mit Sitz in Starnberg bei München bündelt die Immobilienaktivitäten von Blackster Capital in einer eigenen, neuen Gesellschaft. Blackster Real Estate ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und konzentriert sich neben der klassischen Projektentwicklung und den damit verbundenen Dienstleistungen insbesondere auf die Sonderthemen Baurechtsoptimierung und Erbbaurecht.



„Die Komplexität zukunftsweisender Projektentwicklungen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und die durch ESG bedingten Anforderungen treten nun auch noch erhebliche Herausforderungen auf der Finanzierungsseite hinzu. Ich bin überzeugt, dass wir vor diesem Hintergrund mit Blackster Real Estate die optimale Konstellation gefunden haben, um zukunftsfähige, weil ökologisch sinnvolle und gesellschaftlich wertvolle, Immobilien zu realisieren und gleichzeitig eine attraktive Profitabilität für unsere Investoren sicherzustellen. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der hochwertigen Projektentwicklung freue ich mich daher sehr, Teil dieses Unternehmens sein zu können„, so Kai-Uwe Ludwig zu seinem neuen Kapitel in seinem Berufsleben.



„Der Immobiliensektor ist seit Jahren eines unserer Kerngeschäftsfelder. Gerade vor dem Hintergrund der sich wandelnden Rahmenbedingungen ist es ein großer Gewinn, mit Kai-Uwe Ludwig einen Experten an Bord zu haben, der gleichzeitig über tiefgreifende Expertise und ein weitverzweigtes Netzwerk verfügt. Die neue Struktur mit Blackster Real Estate unter der Leitung von Kai-Uwe Ludwig bedeutet eine weitere Professionalisierung in diesem zentralen Bereich. Mit unserem speziellen Augenmerk auf der Optimierung bestehenden Baurechts sowie der Projektentwicklung im Erbbaurecht besetzen wir zudem ein Themenfeld, das in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen hat und interessante Möglichkeiten für unsere Investoren vorhält“, so Ulrich Clemm, Gründer von Blackster Capital und Co-Geschäftsführer bei Blackster Real Estate.



Kai-Uwe Ludwig (53) verfügt über breitgefächerte Erfahrungen, die er bei verschiedenen namhaften Projektentwicklern im deutschsprachigen Raum gesammelt hat, darunter die Schörghuber Unternehmensgruppe und die Bayerische Hausbau. Ab 2016 war er Vorsitzender der Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft des österreichischen Projektentwicklers 6B47 Real Estate Investors AG, in dessen Vorstand er im Jahr 2019 zusätzlich als Gesamtverantwortlicher für das Deutschlandgeschäft berufen wurde. Zu Beginn des Jahres 2022 hat sich Ludwig entschieden, seinen Vorstandsvertrag nicht zu verlängern und sich stattdessen bei Blackster Real Estate unternehmerisch einzubringen.