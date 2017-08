Kai-Uwe Koopmann und Volker Söhl starten bei Avison Young

Kai-Uwe Koopmann (1 / 2)

Avison Young baut sein Führungskräfteteam in Deutschland um wichtige Schlüsselpositionen aus. Seit 1. August 2017 verstärken mit Kai-Uwe Koopmann (55) als Director Finance und Volker Söhl (53) als Director Investment zwei erfahrene Manager der Immobilienbranche die Führungsebene des Unternehmens.

Kai-Uwe Koopmann wird als Director Finance ab sofort die Bereiche Finance und Controlling am Zentralstandort Frankfurt leiten und gemeinsam mit dem Management Board die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland vorantreiben. Koopmann war zuletzt 16 Jahre als Managing Director und Chief Financial Officer (CFO) bei CBRE tätig und verantwortete dort unter anderem die Bilanzierung, das internationale Reporting und die Abwicklung von Zukäufen. Davor bekleidete der Finanzexperte die Positionen Head of Controlling & Risk Management bei der Sal. Oppenheim Immobilien- und Kapitalanlagegesellschaft und Head of Controlling bei Jones Lang LaSalle. Er war zudem Referent an der JLL-Akademie, ist beratendes Mitglied bei Forschungsprojekten der Universität Halle und Mitglied der American Chamber of Commerce.



Volker Söhl wird als Director Investment in Berlin das Investmentgeschäft in der Hauptstadt ausbauen. Der Immobilienprofi war zuletzt fast 20 Jahre bei BNP Paribas Real Estate als Senior Consultant Regional Investment in Berlin tätig und hat dort maßgeblich das erfolgreiche Investmentgeschäft geprägt.