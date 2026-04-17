Kai Schubert neuer Aufsichtsratschef der Münchener Hyp

Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank hat heute Kai Schubert, Mitglied des Vorstands der Raiffeisenbank eG (Hagenow), zu seinem Vorsitzenden gewählt. Er gehört dem Gremium seit dem Jahr 2012 an.

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Die Vertreterversammlung der Münchener Hypothekenbank hatte zuvor Joachim Hausner und Waldemar Kelm neu in den Aufsichtsrat der Bank gewählt.



Joachim Hausner ist Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim eG. Darüber hinaus ist er Bezirkspräsident des Bezirksverbands Oberfranken und Mitglied im Verbandsrat des Genossenschaftsverband Bayern e.V.



Waldemar Kelm verantwortet im Vorstand der Volksbank Jade-Weser eG das Ressort Markt Firmenkunden. Zudem ist er Mitglied im Fachrat Markt/Produkte des Genossenschaftsverbands Weser-Ems.



„Mit Joachim Hausner und Waldemar Kelm gewinnt der Aufsichtsrat zwei Persönlichkeiten mit hoher fachlicher Expertise und langjähriger Erfahrung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe“, sagte Kai Schubert, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Hypothekenbank.



Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hermann Starnecker schied mit Ablauf seines Mandats altersbedingt aus dem Gremium aus. Er war seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrats und seit 2019 dessen Vorsitzender. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand war er bis Ende 2025 Sprecher des Vorstands der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG.



Kai Schubert würdigte seine Verdienste: „Dr. Hermann Starnecker hat die Entwicklung der Münchener Hypothekenbank über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Mit seinem strategischen Weitblick und seiner umfassenden Erfahrung hat er wichtige Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Bank gesetzt.“



Ebenfalls mit Ablauf der Vertreterversammlung schied Jürgen Hölscher, Mitglied des Vorstands der Emsländischen Volksbank eG, aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus. Er gehörte dem Gremium seit 2013 an.



Dem Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank gehören an:

• Kai Schubert (Vorsitzender), Mitglied des Vorstands, Raiffeisenbank eG

• Dr. Wolfgang Seel (stellvertretender Vorsitzender), Vorsitzender des Vorstands, VR-Bank Neu-Ulm eG

• I.K.H. Anna Herzogin in Bayern, Unternehmerin

• Dr. Nadine Becken, Unternehmerin

• Joachim Hausner, Vorstandsvorsitzender, VR Bank Bamberg-Forchheim eG

• Ute Heilig, Mitglied des Vorstands, Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

• Josef Hodrus, Sprecher des Vorstands, Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG

• Dr. Thomas Kamm, Arbeitnehmervertreter

• Waldemar Kelm, Mitglied des Vorstands, Volksbank Jade-Weser eG

• Michael Schäffler, Arbeitnehmervertreter

• Claudia Schirsch, Arbeitnehmervertreterin

• Elke Volnhals, Arbeitnehmervertreterin