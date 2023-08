Kahlschlag: Yves Rocher schließt alle Filialen

Das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher schließt alle Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das stationäre Filialnetz ist laut des Konzerns nicht mehr wirtschaftlich.

„Die vergangenen zwei Jahre haben auch uns vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell und aufgrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen ist Yves Rocher nicht in der Lage nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. “, so eine Sprecherin gegenüber den Medien. Der Online-Handel sei aber nicht betroffen.



Insgesamt sind 140 Standorte betroffen, wovon laut des Unternehmens allerdings schon einige aufgrund der Pandemie geschlossen hätten. Hierzu gehörten die Stores in Berlin, Darmstadt, Braunschweig, Halle an der Saale, Hof, Limburg und Regensburg. Die verbliebenen Filialen werden in den kommenden Monaten schrittweise geschlossen. Als nächstes folgt Mitte September die Frankfurter Filiale, der Ausverkauf in der Liebfrauenstraße, Ecke Zeil läuft schon.