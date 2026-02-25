Kadens und Athanor kaufen Wohnportfolio in Berlin

Kadens Capital und Athanor Urban Partners verstärken ihr Engagement in der Hauptstadt: Für einen institutionellen Investor hat das Joint Venture ein Wohnportfolio in begehrten Berliner Mikrostandorten erworben. Die Objekte werden künftig gemeinsam mit der internen Hausverwaltung VeriDomo gemanagt. Mit dem Zukauf wächst das von beiden Partnern betreute Berliner Wohnimmobilienportfolio auf rund 500 Millionen Euro – weitere Akquisitionen sind bereits avisiert.

.

Das Start-Portfolio wurde durch vier Einzelakquisitionen in begehrten Mikrostandorten erworben. Die Immobilien bieten durch aktives Asset Management und gezielte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit sowie zur Erfüllung moderner ESG-Standards ein solides Wertsteigerungspotenzial.



Gemeinsam verwalten Kadens Capital und Athanor Urban Partners nun ein Berliner Wohnimmobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rund 500 Millionen Euro im Auftrag verschiedener institutioneller Investoren und Family Offices.



„In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Plattformunternehmen Athanor und VeriDomo eine vertikal integrierte Struktur aufgebaut. Das kontinuierliche Wachstum unseres Bestands in Berlin ist eine Konsequenz aus dem positiven Feedback, das wir von unseren Investoren erhalten, und ein gutes Beispiel für die Vorteile unserer PropCo/OpCo-Anlagestrategie“, kommentiert Oldenburg, Principal bei Kadens Capital.



„Der aktuelle Marktzyklus bietet uns als spezialisiertem operativem Partner mit einem starken lokalen Netzwerk eine einzigartige Chance. Unser klarer Fokus liegt auf der Nachverdichtung und Modernisierung alternder Wohnimmobilien durch gezielte ESG-Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz“, fügt Asefoglu, Gründungspartner von Athanor und VeriDomo, hinzu.



Das Joint Venture wurde von DLA Piper und Agradblue beraten und strebt an, das Portfolio im Laufe der Zeit durch weitere Akquisitionen zu vergrößern.