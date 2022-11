Kadens Capital holt Nikhil Gupta als CFO

Nikhil Gupta

Nach über 10 Jahren bei Peakside Capital Advisors wechselt Nikhil Gupta als Chief Financial und Operating Officer zu Kadens Capital. Der 38-Jährige zeichnet in seiner Funktion für alle Finanzierungsaktivitäten, die Strukturierung von Transaktionen sowie für das operative Geschäft verantwortlich.

Nikhil Gupta kommt von Peakside Capital Advisors, wo er zuletzt als Managing Director die Bereiche Akquisition, Asset Management und Fundraising. Seit 2010 begleitete Gupta Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über dreieinhalb Milliarden Euro. Als Head of Portfolio Management, Financing & Deal Structuring verantwortete er zusätzlich die Investitionsfinanzierung, die Deal-Strukturierung und das Portfoliomanagement des Unternehmens in Deutschland. Darüber hinaus gehörten das Fundraising und der Ausbau neuer Geschäftsfelder zu seinen Aufgaben. Weitere berufliche Stationen absolvierte Nikhil Gupta unter anderem bei Rothschild & Co in Frankreich sowie Rothschild India.



Gupta arbeitet vom neuen Büro in Zug aus und soll von dort über sein lokales Netzwerk Partnerschaften mit Schweizer Investoren aufbauen.