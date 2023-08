Kadens befördert Maximilian Marquardt zum Partner

Maximilian Marquardt

© Kadens Capital

Der zum Gründungsteam bei Kadens Capital (Kadens) gehörende Maximilian Marquardt steigt zum Partner auf. Der 37-Jährige ergänzt damit die beiden Gründungspartner Matthias Cordier und Derek O. Jacobson.

Seit der Gründung von Kadens im Jahr 2022 [wir berichteten] hat Maximilian Marquardt als Principal maßgeblich am Deal Sourcing, an Transaktionen und am Asset Management in verschiedenen Assetklassen in den europäischen Zielmärkten von Kadens mitgewirkt. In seiner neuen Position als Partner ist Marquardt fortan auch für das weitere Wachstum und die Geschäftsentwicklung des Private-Equity-Unternehmens einschließlich der Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern verantwortlich.



„Wir haben Kadens mit der Vision gegründet, einen neuen auf Immobilien fokussierten kontinentaleuropäischen Asset Manager aufzubauen. Die Aufnahme von Max in den Kreis der Partner unterstreicht sein Engagement und seine Expertise. Damit setzen wir ein starkes Signal an das Team und den Markt. Unser Slogan ‘All About Partnership’ ist nicht nur ein Slogan, sondern verdeutlicht, dass unser Unternehmen in Zukunft weiter wachsen soll. Neben Transaktionen in unseren europäischen Zielmärkten wird der Fokus von Max auf dem Aufbau enger Beziehungen zu institutionellen Investoren und der Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern liegen, um dieses Wachstum zu ermöglichen”, erklärt Matthias Cordier, Founding Partner Kadens Capital.



„Max‘s Beförderung war angesichts seines Einsatzes für das Unternehmen eine klare Entscheidung. Sein Gespür für Deal Sourcing und Asset Management, kombiniert mit seiner profunden Kenntnis der europäischen Immobilienmärkte, macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Ich freue mich auf die positiven Veränderungen, die wir gemeinsam erreichen werden”, ergänzt Derek Jacobson, Founding Partner Kadens Capital.



„Ich habe mit Derek, Matthias und einem Großteil des Kadens-Teams fast ein Jahrzehnt lang zusammengearbeitet. Ich bin stolz darauf, ein Teil von Kadens zu sein und freue mich darauf, das Unternehmen zusammen mit unserem außergewöhnlichen Team von sehr erfahrenen Immobilienexperten weiter auszubauen. Das aktuelle Marktumfeld bietet eine einzigartige Chance für die Akquisition von Transaktionen in verschiedenen Anlageklassen und Anlagethemen. Wir prüfen derzeit mehrere interessante Investmentsund die Bereitstellung von Liquidität und Wachstumskapital für Immobilien-Investment-Management-Plattformen”, fügt Maximilian Marquardt, Partner Kadens Capital, hinzu.



Vor seinem Eintritt bei Kadens war Maximilian Marquardt als Principal bei Peakside Capital im Frankfurter Büro tätig. Dort war er für die Deal Execution und das Asset Management von Immobilientransaktionen in verschiedenen Assetklassen in Deutschland verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Peakside arbeitete er in der Kapitalmarkt- und Transaktionsabteilung der Paramount Group in New York, wo er sich auf Eigenkapital- und Mezzanine-Transaktionen in den USA sowie auf das Fundraising des Unternehmens konzentrierte. Während seiner 12-jährigen Tätigkeit als Immobilienexperte in den USA und Europa war er federführend an Transaktionen im Wert von über 1,5 Milliarden Euro beteiligt.