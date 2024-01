Kadans baut Laborgebäude auf Biotech-Campus in Mainz

Das niederländische Unternehmen Kadans investiert rund 50 Millionen Euro in ein hochmodernes Labor- und Bürogebäude in Mainz. Es wird auf dem neuen Biotech-Campus zwischen Johannes-Gutenberg-Universität und Mainz 05-Stadion errichtet. Die Grundstücksverhandlungen erfolgreich verlaufen.

.

Das von Kadans geplante Gebäude wird rund 11.000 m² umfassen. Die Hälfte des Gebäudes wird aus Büros bestehen, die andere aus Laboren. Der Spatenstich sei für 2027 geplant.



„Mainz etabliert sich als international sichtbarer und erfolgreicher Life Science- und Biotechnologiestandort, hier kann man erfolgreich forschen, gründen und wachsen. Biotechnologie made in Mainz – das ist unsere Losung. Für die Ansiedlung von Kadans hat die Stadt Mainz die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen: Die Stadt Mainz und ihre Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG) als Grundstückseigentümerin sind in guten Gesprächen mit Kadans und haben die Verhandlungen über die Fläche und das Erbbaurecht an dieser erfolgreich abgeschlossen. Nun können wir eine wesentliche Fläche auf dem Life Science Campus an einen bedeutenden Investor übergeben, darüber freuen wir uns sehr. Kadans teilt 1:1 die Vision, die wir als Stadt für den Life Science Hub Mainz haben. Wir freuen uns, dass unser Technologiezentrum Mainz bei Kadans eine neue Heimat finden wird, um dort einen Inkubator für Startups aus Biotechnologie und Life Science zu betreiben. Die Stadt Mainz arbeitet weiter intensiv an einer Biotechnologieachse und entsprechenden Flächenangeboten für heute, morgen und übermorgen. Unsere Weichen sind Richtung Zukunft gestellt“, so der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz, Nino Haase.



Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz erklärt dazu: „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Firma Kadans nach Mainz zu holen. Das ist eine tolle Nachricht für den Wirtschafts- und Biotechnologiestandort Mainz und zeigt, dass wir bei unserem Vorhaben, unsere Stadt zu einem führenden Standort für Biotechnologie und Life Science in Deutschland und Europa zu machen, auf einem sehr guten Weg sind. Diesen werden wir konsequent mit all unseren Partnern, zum Beispiel dem TechnologieZentrumMainz (TZM), weitergehen. Die Gespräche und Verhandlungen mit Kadans waren überaus konstruktiv, vertrauensvoll, an der Sache orientiert und der Zukunft zugewandt - von der ersten Kontaktaufnahme des Unternehmens bei der städtischen Wirtschaftsförderung bzw. der Investorenleitstelle im Wirtschaftsdezernat bis zum Abschluss der Verhandlungen. Kadans ist ein echter Gewinn für Mainz und wird unseren Wirtschaftsstandort bereichern.“