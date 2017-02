Kaarst: Ikea setzt Richtkranz auf den „More Sustainable Store“

Deutschland ist für das schwedische Möbelhaus Ikea als einer der wichtigsten Märkte ein trefflicher Testmarkt. Zum zweiten Mal, nach dem Pilotprojekt eines Cityhauses in Hamburg-Altona, nimmt nun ein weiterer Prototyp neuen Verkaufens Gestalt an: In Kaarst haben die Schweden den Richtkranz auf ihren ersten „More Sustainable Store“ gesetzt - das weltweit nachhaltigste Outlet des Mitnahme-Giganten. Für 100 Millionen Euro entsteht auf dem 124.000 m² zählenden Grundstück im Gewerbegebiet Am Hüngert II eine Verkaufsfläche von 25.500 m². Die neue Filiale arbeitet mit den energieeffizientesten Technologien, die derzeit verfügbar sind, nutzt vorrangig natürliche Materialien, außerdem Photovoltaik und Solarthermie, recycelt Abwasser und führt Regenwasser weiterer Verwendung zu.

„Das Thema Nachhaltigkeit wird sich natürlich auch wie ein roter Faden durch das ganze Einrichtungshaus ziehen, angefangen bei der Produktpräsentation über das Restaurant und das Café bis hin zu Ausstellungen zu Nachhaltigkeitsthemen“, erläutert Einrichtungshauschef Stephan Laufenberg. Die langjährige Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern wird deshalb auch nach der Planungs- und Bauphase weiter fortgesetzt. So wird das auf dem Grundstück bereits bestehende Gebäude des Café Buxbaum mit neuem Leben gefüllt und zu einem Treffpunkt für die Kaarster ausgebaut: In den Räumlichkeiten wird künftig ein Repair-Café von einem Seniorenverein betrieben, es entsteht ein integratives Künstleratelier in Zusammenarbeit mit dem örtlichen KunstCafé Einblick, und es gibt einen professionellen Bandproberaum, der von einer Kaarster Musikschule betreut wird. Darüber hinaus sind dort Firmenwohnungen - etwa für Auszubildende oder Trainees - geplant, die so von kurzen Wegen zu ihrer Arbeitsstelle profitieren.





Zum Richtfest des Umwelt-Vorzeigehauses fanden sich neben lokaler Prominenz aus Bürgermeisterin und Landrat, IHK-Chef und Planungsreferenten, Architekt und Bauunternehmer, auch Politiker der Grünen und der Ikea-Expansionschef Johannes Ferber ein. Kaarst ist der aktuell kleinste, deutsche Standort der Schweden - und war daher besonders geeignet für das Experiment, weil mit einem Fingerstreich auch die Dependance vergrößert werden konnte. Allerdings musste das Möbelhaus sage und schreibe 15 Jahre warten, bis nach unglückseliger Grundstückssuche und diversen Widrigkeiten im Februar endlich eine Baugenehmigung erteilt werden konnte [Kaarst: Baugenehmigung für Umwelt-Vorzeigehaus von Ikea].



Der Prototyp stößt über das pure Objekt hinaus vor allem deshalb auf besonderes Interesse, weil die einzelnen Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Kaarst quasi nach dem Baukastenprinzip angeordnet werden. Einzelne, für gut befundene Elemente können problemlos auf andere Häuser übertragen werden. Der „More Sustainable Store“ will unter der Grundprämisse eines „inspirierenden Einkaufserlebnisses“ zudem einige lokale Kooperationen eingehen. Inwendig sind ein Repair-Café (des Seniorenvereins), ein Künstleratelier und ein Bandprobenraum (der ansässigen Musikschule) vorgesehen, im Outdoorbereich stehen im Schulterschluss mit dem Nabu reichlich Grün, Grillplatz und Spielwiesen an. Im Laufe der kommenden Wochen soll die Fertigstellung des Rohbaus erfolgen, bevor es anschließend mit dem Innenausbau und der Einrichtung des Hauses weiter geht. Die Eröffnung verzögert sich laut Ikea wetterbedingt bis in den Frühherbst. Zu den bereits existenten 280 Arbeitsplätzen werden 40 neue Stellen geschaffen.