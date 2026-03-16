K1 BusinessClub mietet im „Aqua“ Frankfurt

Der K1 BusinessClub hat sich rund 2.200 m² Bürofläche im Büroturm „Aqua“ des Frankfurter Hochhausquartiers Four gesichert. Das inhabergeführte Business Center wird ab Oktober 2026 Flächen in der 21. und 22. Etage beziehen und dort flexible Büroangebote eröffnen.

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„Mit K1 BusinessClub gewinnt das Four ein hochklassiges Full-Service-Business-Center, das einen hohen Wert auf Qualität, Ausstattung, Lage und Kundennähe legt. Die Anmietung zeigt einmal mehr, dass gerade zentrale Innenstadtlagen und moderne Quartiere wie das Four sehr attraktiv sind und weiterhin stark gefragt bleiben“, sagt Lars Hasselmann, Associate Director Office Leasing bei CBRE Deutschland, der die Anmietung begleitet hat.



Der Aqua Tower (T4) wurde von Projektentwickler Groß & Partner realisiert und ging als Endinvestment an den von Union Investment gemanagten offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo:Deutschland [wir berichteten]. Mit dem neuen Standort führt K1 BusinessClub seine Expansionsstrategie im Frankfurter CBD fort. Die bestehenden Standorte im MainTower, Junghof und Tower 185 sind nahezu voll ausgelastet. K1 betreibt Business Center in zentralen Frankfurter Lagen und bietet flexible Büroflächen für Unternehmen unterschiedlicher Größe an. Nutzer können zwischen Einzelbüros, Teambüros, Konferenzräumen oder ganzen Etagen wählen.