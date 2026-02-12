K+M verkauft Wohnprojekt in Weimar an Sparkasse Jena-Saale-Holzland

Der Projektentwickler K+M Real Estate GmbH hat das Wohnprojekt „Wohnen am Anger“ im Weimarer Stadtteil Ehringsdorf im Rahmen eines Forward Deals an die Sparkasse Jena-Saale-Holzland verkauft, die es nach Fertigstellung im eigenen Bestand halten will. Der Baubeginn ist für Februar 2026 vorgesehen, die Fertigstellung für das dritte Quartal 2027. Projektsteuerung und Bauherrenvertretung erfolgen durch M+K Project Control GmbH.

.

Mit dem Verkauf des Projekts realisiert K+M Real Estate GmbH einen Forward Deal in einer Phase, die von Zurückhaltung auf Investorenseite geprägt ist. „Der erfolgreiche Abschluss dieses Forward Deals ist für uns ein wichtiges Signal“, sagt Lukas Möller, Gründer und Geschäftsführer von K+M Real Estate GmbH. „Es zeigt, dass tragfähige, nachhaltige Wohnkonzepte auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen umgesetzt werden können.“



„Wohnen am Anger“ umfasst sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 65 Mietwohnungen und rund 4.500 m² Mietfläche. Entwickelt wird auf einer bislang unbebauten Fläche in der Braugasse im Weimarer Stadtteil Ehringsdorf. Der Baustart ist für Februar 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung des Projekts ist für das dritte Quartal 2027 geplant. Der Vermietungsstart soll im dritten Quartal 2026 erfolgen. Mit der Ausführung des Hochbaus ist die Züblin Niederlassung Erfurt beauftragt.



Das Projekt ist als reines Mietwohnvorhaben konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Gebäude werden im KfW-40-EE-Standard errichtet und sind ESG-konform. Die NaWoh Zertifizierung wird angestrebt. Zum energetischen Konzept zählen unter anderem der Einsatz von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sowie eine energieeffiziente Bauweise mit regionalen Partnerunternehmen. Rund die Hälfte der Wohnungen wird barrierefrei ausgeführt.



Die 65 Mietwohnungen verfügen über 1,5 bis 5 Zimmer. Ein Teil der Einheiten ist als sogenannte „Wohnungen für Enthusiasten“ konzipiert und weist besondere Grundriss- und Ausstattungsmerkmale auf. Dazu zählen unter anderem Wohnungen mit schallgedämmten Räumen für musische Nutzung, Einheiten mit integrierten Sport- oder Bewegungsflächen sowie Wohnungen mit erweiterten Garten- und Freiflächen.



Auch auf Käuferseite wird die Transaktion positiv bewertet. Michael Rabich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dieses Projekt zu übernehmen. ‚Wohnen am Anger‘ überzeugt durch sein nachhaltiges Konzept und passt sehr gut zu unserer langfristigen Ausrichtung im Bereich Wohnimmobilien.“



Die Transaktion wurde auf Seiten der Verkäuferin von Greenberg Traurig Germany LLP begleitet.

