K Line zieht auf 2.500 m² in den Segro Park Düsseldorf-Süd

Segro hat in seinem Segro Park Düsseldorf-Süd in der Bonner Straße 317-363 insgesamt 2.500 m² Produktions- und Logistikfläche an die K Line Europe GmbH vermietet, einen Hersteller von kieferorthopädischen, transparenten Zahnschienen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich das Unternehmen zu einem der größten Hersteller in Europa entwickelt. Die Flächen werden im Sommer 2022 mit circa 60 Mitarbeitern bezogen.

Insgesamt umfasst der Segro Park aktuell 55.300 m² Gewerbefläche, die nun fast vollständig vermietet sind. Zuletzt hatte der Werkzeughersteller Max neue Flächen am Standort angemietet [wir berichteten]. Die Flächen bieten eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Bauweise und verfügen über das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold. Segro verwendet beispielsweise Holz aus der Region für die Holzleimbinder in den Hallen. Die LED-Beleuchtung wird über moderne Bewegungsmelder gesteuert und die Hallen bieten viel natürliches Tageslicht gelegt. Zusammen mit Sitzmöglichkeiten im Grünen trägt dies zu einem gesteigerten Wohlbefinden in der Arbeitsumgebung bei. Zur Förderung der Biodivesität verfügt das Objekt neben Bienenstöcken auch über Insektenhotels und Nisthöhlen für heimische Vögel.



Der Segro Park verfügt über eine optimale Anbindung an die Autobahnen A3, A46, A57 und A59, befindet sich nahe am Flughafen Düsseldorf und liegt rund zehn Kilometer von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Das Areal ist eine Revitalisierung von Industrieflächen in auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Feldmühle, später Stora Enso, und befindet sich zwischen dem Reisholzer Hafen, dem Industrieterrain des Düsseldorfer Südens und der durch Schloss und Park bekannten Residenz Benrath.