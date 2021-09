Jysk eröffnet Filiale in der Shoppingcity Wels

Die Einzelhandelsabteilung der EHL Gewerbeimmobilien GmbH konnte einen neuen Mieter an die Shoppingcity Wels (SCW) vermitteln: Das skandinavische Einrichtungshaus Jysk eröffnete dort auf einer Verkaufsfläche von 1.045 m² eine weitere Filiale, mit der das Unternehmen den einwohner- und kaufkraftstarken Markt im oberösterreichischen Zentralraum weiter abdecken kann. Der Filialist ist in Österreich mit mittlerweile 89 Filialen vertreten.

.

Die Gestaltung ist vom Konzept der „Nordic Mood“-Milieus geprägt, in denen auf kleineren Flächen regelmäßig wechselnde und skandinavisch geprägte Trendthemen präsentiert werden. Ebenfalls vielfältige Inspirationen bieten die Wohn-, Ess- und Badbereiche, die als kleine Inspirationswelten angelegt sind. „JYSK ist eine attraktive Ergänzung des Mietermix der Shoppingcity Wels und wird einen wesentlichen Beitrag dazu liefern, noch mehr Menschen in das bereits bisher sehr erfolgreiche Einkaufszentrum zu bringen“, erklärt EHL-Retailspezialist Mario Schwaiger.



Die Ansiedelung von JYSK unterstreicht die Entwicklung der SCW seit dem im Frühjahr 2019 erfolgten Relaunch des 2005 eröffneten Einkaufszentrums. So sind renommierte, frequenzstarke Einzelhändler wie die Drogeriekette Müller, Intersport, die Diskonter Action und Tedi sowie zahlreiche Mode- und Schuhlabels in der SCW zu finden. Zusätzlich zu den zahlreichen namhaften Einzelhändlern eröffnen demnächst Filialen der Modekette Tally Weijl und von Pepco.