JW Marriott feiert Hauptstadt Debüt

Am Montagabend feierten Marriott-Direktor Aramis Gianella-Borradori und der katarische Eigentümer Sheik Faisal Bin Qassim al Thani im Beisein zahlreicher Gäste das Debüt des Luxushotels JW Marriott in der deutschen Hauptstadt.

Aus dem zuletzt unter dem Namen Hotel Berlin Central District geführten Hotel ist nach einer erfolgreichen Modernisierung das JW Marriott Berlin geworden. Das 505 Zimmer und Suiten umfassende Haus in der Stauffenbergstraße 26, das zu den größten Veranstaltungshotels der Stadt gehört, befindet sich seit 2013 im Eigentum der Al Rayyan Tourism Investment Company [wir berichteten] und wurde zuletzt unter dem Namen Hotel Berlin Central District geführt. In 2022 startete ARTIC eine umfassende, auf vier Jahre angelegte Renovierung der Hotelimmobilie. Das jetzt feierlich eröffnete JW Marriott Hotel Berlin ist nach Frankfurt, das 2022 zum Portfolio hinzugekommen ist [wir berichteten], das zweite JW Marriott Hotel in Deutschland.



Das JW Marriott Hotel Berlin verfügt über eines der umfangreichsten Tagungs- und Eventangebote der Stadt mit mehr als 48 Veranstaltungsräumen auf 6.293 m², darunter der größte Ballsaal Berlins mit einer Kapazität für 2.300 Gäste auf 2.160 m². Hier können große Veranstaltungen, kleine Tagungen oder private Feiern jeglicher Art durchgeführt werden. Das Hotel verfügt über einen revitalisierenden Wellness-Bereich mit einem Swimming Pool, einer Sauna, einem Dampfbad und zwei Behandlungsräumen – insgesamt 347 m², die der Entspannung und dem Wohlbefinden gewidmet sind. Darüber hinaus sorgen zwei Fitnessbereiche dafür, dass die Gäste ihre sportliche Routine auch auf Reisen aufrechterhalten können.



Die Renovierung des JW Marriott Hotel Berlin erfolgt in verschiedenen Phasen und soll bis 2025 abgeschlossen sein. Seit der Übernahme des Hotels Ende 2020 wurden bereits alle 94 Zimmer der 6. Etage renoviert. Ebenso die öffentlichen Bereiche wie die Rezeption, die Lobby Lounge, das JW Steakhouse, die Bar26 und die Cigar Lounge. Aktuell wurde die Berlin Baking Company eröffnet. Bis voraussichtlich Ende 2024 erfolgt die etagenweise Renovierung der Zimmer sowie der Executive Lounge. Abschließend wird der Veranstaltungsbereich mit seinen 48 Räumen renoviert.