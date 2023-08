JW Investment gibt mit Limehome Gas

Das Family Office treibt sein Neubauprojekt in Zuffenhausen voran. JW Investment hat sich für Limehome als Betreiber entschieden. Der Bauantrag für das neue Serviced Apartment-Haus in der Nähe zum Porsche Stammwerk soll noch in diesem Jahr eingereicht werden.

