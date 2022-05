JW investiert am Porschestandort Zuffenhausen

Die JW Investment Holding hat das Grundstück Porschestraße 1 nahe des Porsche Stammwerkes erworben. Auf dem attraktiven Grundstück ist ein innovativer Neubau mit einer Bruttogeschäftsfläche von 5.200 m² vorgesehen, der sowohl „ökologisch nachhaltig“ als auch „führend in Bezug auf Digitalisierung“ sein soll, erläutert Jan Watzl, geschäftsführender Gesellschafter der JW Investment Holding. Die Baugenehmigung steht noch aus.

Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Umgebung zu den U-Bahn-Stationen Wimpfener Straße und Salzwiesenstraße. Das direkte Umfeld des Areals entwickelt sich sehr dynamisch. So entstehen im näheren Umkreis nahe der Stammheimer Straße Wohnneubauten. Im Industrie- und Gewerbegebiet nahe der Porschewerke sind in den vergangenen Jahren weitere Industrie- und Büroneubauten entstanden. Beraten wurde die JW Investment Holding von der Rechtsanwaltskanzlei Noerr und von der Steuerberatungsgesellschaft Trewitax.