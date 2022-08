Die JW Investment Holding hat von einem Family Office die Deutsche Bank-Zentrale in Göppingen erworben. Der Investor plant das am östlichen Entrée zur Fußgängerzone liegende Gebäude in den nächsten Monaten umfassend energetische zu sanieren und das Bestandsgebäude um 4.000 m² Wohnfläche aufzustocken.

Fotos: JW Investment Holding



