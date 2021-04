JVW entwickelt die „5 Brüder Ost“ in Hanau

Die LEG Hessen-Hanau GmbH hat einen neuen Partner für die Entwicklung von 340 Wohnungen im Pioneer Park Hanau gefunden. „Wir sind sehr glücklich, mit der JVW Projekt Entwicklung GmbH einen kapitalstarken und seriösen Partner gefunden zu haben, der einen zentralen Baustein im Pioneer Park entwickeln wird“, freuen sich die beiden Geschäftsführer Dr. Marc Weinstock und Martin Bieberle.

.

Ursprünglich war das Areal „5 Brüder Ost“ von der LEG an die „SGI Pioneer Park – Fünf Brüder Hanau GmbH" verkauft worden. Da der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen der LEG Hessen-Hanau GmbH nicht nachgekommen war, ist die LEG vom Vertrag zurückgetreten. „Mit dem nun notariell beurkundeten Verkauf an die JVW Projekt Entwicklung GmbH ist unsere rechtliche Auffassung bestätigt worden. Wir haben schnell und konsequent gehandelt, damit es keine weiteren Verzögerungen bei der Schaffung des im Rhein-Main-Gebiets dringend notwendigen Wohnraums gibt“, erläutert Weinstock. JVW werde nun zeitnah mit der Entwicklung der „5 Brüder Ost“ beginnen, sodass es keine wesentlichen Zeitverzögerungen bei der Gesamtentwicklung des Areals geben werde.



Die in Köln ansässige JVW Projekt Entwicklung GmbH wird die markanten Gebäude kernsanieren und dort 240 Eigentumswohnungen errichten. Zwischen den Gebäuden sind mehrere Neubauten geplant, in denen weitere 100 Wohneinheiten entstehen werden. Alle Wohnungen werden über Tiefgaragen-Plätze verfügen.



Der Pioneer Park Hanau ist ein 50 Hektar großes Areal, das bis 2008 von den amerikanischen Streitkräften genutzt wurde, entwickelt die LEG Hessen-Hanau GmbH in dem „Wohnquartier der Zukunft“ insgesamt Wohnraum für bis zu 5000 Menschen.