Das Asset Management der Publity AG hat für den 26.000 m² großen Bürokomplex in Bad Vilbel eine Mietvertragsverlängerung über eine Fläche von mehr als 1.600 m² bis 2020 abschließen können. Publity hat die Multi-Tenant-Immobilie in Bad Vilbel im Großraum Frankfurt am Main Ende 2014 erworbe

[…]