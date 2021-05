JV realisiert 300 Wohnungen in Hamburg-Bahrenfeld

Ein Joint Venture aus Otto Wulff, PEG und PBA ProjektBau Alsterufer realisiert im Stadtteil Bahrenfeld das „Emils Quartier“. Von den rund 300 Wohneinheiten sind rund ein Drittel als öffentlich geförderte Mietwohnungen vorgesehen. In die Erdgeschosse sollen Rewe und Aldi zurückkehren. Der Baustart ist für 2023 geplant.

.

Die heutige Nutzung des Areals an der Ecke Von-Sauer-Straße / Bahrenfelder Kirchenweg ist mit der für Ein- und Ausfallstraßen typischen Randbebauung aus Nahversorgungsmarkt, Discounter und ebenerdigen Parkplätzen nicht mehr zeitgemäß. Mit ihrer so genannten Magistralenstrategie möchte die Stadt Hamburg den Wohnungsbau an solchen Standorten gezielt vorantreiben.



Auf dem ca. 12.500 m² großen Gelände entstehen nach aktuellen Planungen des JVs ca. 300 Wohneinheiten. Aufgeteilt werden sie nach Hamburger Drittelmix in ca. ein Drittel öffentlich geförderte Mietwohnungen, ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen und ein Drittel Eigentumswohnungen.



In einem von D+K Drost Consult begleiteten Wettbewerb überzeugte der Entwurf des Hamburger Büros APB. Architekten und Stadtplaner die Jury. Der Gestaltungsentwurf zeichnet sich durch fünf- und sechsgeschossige Gebäuderiegel entlang der Von-Sauer-Straße (B431) und des Bahrenfelder Kirchenwegs sowie fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Geschossen und Dachterrassen im Süden des Areals aus.



„Der prämierte Entwurf von APB. Architekten schafft es in hervorragender Art und Weise ein maßstäbliches und gemischtes Quartier zu entwickeln mit ruhigen, grünen Höfen sowie einer Architektur, die an den Bestand anknüpft und mit guten Grundrissen überzeugt. Die Nahversorgung wird klug integriert – und das alles an einem Ort, der durchaus laut ist. Es ist ein mehr als vorzeigbares Beispielprojekt gelungen, das zeigt, wie wir künftig in Hamburg entlang der Magistralen Stadtentwicklung und Städtebau betreiben sollten“, so Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing.



„Emils Quartier leistet aufgrund der Vielzahl von Besonderheiten und Extras einen qualitätsvollen Beitrag zum Wohnungsbau in Hamburg. Wir freuen uns über die gemeinsame und einstimmige Entscheidung für den favorisierten Entwurf“, sagt Christian Marquardt, Geschäftsführer von PEG Hamburg.



Alle Gebäude des Quartiers werden als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet. Und auch sonst steht Nachhaltigkeit im Fokus: „Alle Dächer werden begrünt und zum Teil mit Photovoltaik-Anlagen versehen. Die Tiefgaragenparkplätze werden mit Ladestationen für E-Autos vorgerüstet“, so Seithe weiter.



Auch Altonas Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg überzeugt die Planung: „Ein wichtiger Teil der Zukunft von Hamburgs Wohnungsbau liegt an den Hauptstraßen. In Altona haben wir bereits vor Jahren das Magistralenkonzept von Fritz Schumacher wieder aufgegriffen, jetzt folgt nach und nach die Umsetzung. Mit dem ‚Emils Quartier‘ soll ein lebenswerter Ort entstehen, an dem die Nahversorgung direkt vor der eigenen Haustür gelingt. Der Bezirk Altona legt sehr viel Wert auf den ökologischen Aspekt des Bauens, einen Beitrag zur Mobilitätswende sowie die konsequente Umsetzung des Klimaschutzes. Dass das gelingen kann, zeigt dieser Entwurf.“



Rewe wird dem Umfeld des neuen Wohnquartiers auch während der Bauzeit durchgehend zur Verfügung stehen. Nach Fertigstellung wird auch Aldi zur Nahversorgung beitragen. Zudem sollen in den Erdgeschossen Flächen für ein Café und kleine Läden entstehen.