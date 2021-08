JV entwickelt Wohnprojekt im Frankfurter Gutleutviertel

Heilbronner Straße 4-6

© Mount Real Estate Capital Partners

Die Mount Real Estate Capital Partners GmbH realisiert im Frankfurter Gutleutviertel in einem Joint-Venture mit der Seehawer Gold Holding GmbH und der Schulze Private Wealth GmbH ein umfangreiches Wohnprojekt. Bis Mitte 2022 entstehen 58 Eigentumswohnungen auf insgesamt 2.780 m² Fläche. Das Investitionsvolumen liegt bei 20 Mio. Euro.

Das Projekt umfasst zwei Liegenschaften. Das Gebäude Gutleutstraße 178 stammt aus dem Jahr 1959. Die Kernsanierung ist nahezu abgeschlossen. Die 16 Wohneinheiten mit rund 730 m² werden zeitnah als Eigentumswohnungen angeboten. Auf dem angrenzenden Grundstück Heilbronner Straße 4-6 entsteht ein neues Gebäude. Ab Mitte 2022 werden die 42 Wohneinheiten zusammen mit 11 Tiefgaragenstellplätze auf 2.050 m² Gesamtfläche ebenfalls als Eigentumswohnungen am Markt angeboten.



Die Projektentwicklung liegt in aufstrebender Frankfurter Lage, unweit der Innenstadt und des Bankenviertels. Die Uniklinik und der Hauptbahnhof sind nur rund einen Kilometer entfernt. Das Mainufer ist fußläufig nach 300 Metern erreichbar. Timo Tschammler, Managing Partner bei MOUNT: „Mit dem Projekt schaffen wir dringend benötigten, städtischen Wohnraum in Frankfurt. Das Frankfurter Gutleutviertel entwickelt sich dynamisch zu einem angesagten und lebendigen Stadtquartier mit steigender Lebensqualität.“



Mount hat sich im Rahmen des Joint-Ventures mit Eigenkapital beteiligt und darüber hinaus die weitere Finanzierung durch Fremd- und Mezzaninekapital sichergestellt. Die Seehawer Gold Holding GmbH und Schulze Private Wealth GmbH verantworten als Projektentwickler die Planung und die baulichen Maßnahmen. Für die Vermarktung ist das Team von Dahler & Company aus Frankfurt zuständig.