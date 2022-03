JV aus Art-Invest, ECE und Dukelease stellt Londoner Wohnprojekt fertig

101 on Cleveland

Das Joint Venture aus Art-Invest Real Estate UK, ECE Work&Live und Dukelease hat die Entwicklung und Realisierung des gemeinsamen Wohnprojekts in der Londoner Cleveland Street im zentralen Stadtteil Fitzrovia erfolgreich abgeschlossen.

Das Projekt umfasst eine Boutique-Kollektion aus 88 Eigentumswohnungen, 15 geförderten Wohneinheiten sowie Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. Aufgrund des regen Interesses aus dem In- und Ausland sind bereits mehr als 80 % des Projekts veräußert. Die restlichen 20 Wohnungen stehen noch zum Verkauf.



Das 101 on Cleveland ist zentral in London, in einem der begehrtesten Stadtteile voller Kultur und Charakter – Fitzrovia – gelegen. Jede Wohnung im 101 on Cleveland wurde von dem renommierten Architekten und Innenarchitekten Assael individuell entworfen, um den Bewohnern vielfältige, hotelähnliche Annehmlichkeiten zu bieten. Bereits 68 der insgesamt 88 Eigentumswohnungen sind verkauft. Zu den noch verfügbaren Einheiten gehören eine Auswahl an 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zwischen 50 und 160 m² Wohnfläche, die alle einen unvergleichlichen Blick über London bieten und die sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger ein attraktives Investment sind. Alle Wohnungen verfügen über Balkone und Badezimmer en Suite für jedes Schlafzimmer.



Zu den Wohneinheiten gehören als Gemeinschaftsflächen neben einem Private-Dining-Room, einer Bar und einer Lounge für die Bewohner auch eine Business-Suite und ein Konferenzraum, ein Fitnessstudio und ein Wellnessbereich sowie ein Kino. Ein 24-Stunden-Concierge, ein privater Parkplatz und ein begrünter Innenhof komplettieren die Serviceangebote des exklusiven Wohnobjekts.



Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich zudem attraktive Einzelhandelsflächen. Der britische Modehändler Ted Baker wird in den nächsten Wochen seinen globalen Hauptsitz von King's Cross in das 101 on Cleveland verlegen und in das Erdgeschoss und das Untergeschoss ziehen.



„101 on Cleveland ist unser erstes Projekt in London, das wir nach zwei Jahren Bauzeit erfolgreich gemeinsam mit ECE und Dukelease fertigstellen konnten. Wir sind sehr stolz, dass wir in der aktuellen Zeit – unter den Herausforderungen des Brexits und der Corona-Pandemie – mitten im Herzen von London ein solch exklusives Wohn- und Einzelhandelsprojekt realisieren konnten. Mit dem Einzug der Mieter und Eigentümer in ihre hochwertigen Wohnungen ist unsere Arbeit weitgehend getan und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um die erheblichen Anstrengungen des gesamten Projektteams zu würdigen, das diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat.“, kommentiert Ali Abbas, Geschäftsführer von Art-Invest Real Estate UK.